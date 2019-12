Hochdahler Markt : Mit Büchern gegen die Weihnachtshektik

Kommt gut an: Vorweihnachtliches Candle-Light-Shopping als Entschleuniger in der Buchhandlung Weber. Inhaberin Sara Willwerth (links) legt Kundin Rosi Kurten ein Buch ans Herz. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Erkrath Händlerin Sara Willwerth gehen die Tipps nie aus. Ihr Hochdahler Laden ist ein beliebter, gemütlicher Treffpunkt.

Weihnachtszeit bedeutet für viele Menschen Stress. Die „schönste Zeit des Jahres“ verspricht ja eigentlich Besinnlichkeit, doch wenn der Baum geschmückt, der Braten vorbereitet, die Verwandtschaft beschwichtigt und Geschenke in überfüllten Innenstädten gekauft werden müssen, ist das nicht nur für Berufstätige schwer unter einen Hut zu bringen. Die Buchhandlung Weber will entschleunigen und bot jetzt zum zweiten Mal ein „Candle Light Shopping“ an.

„Wir überlegen uns ja immer, was wir machen können für die Kunden“, sagt Inhaberin Sara Willwerth. Also hat sie ihren Laden am Samstagabend geöffnet, „wenn kein Telefon mehr klingelt und man mehr Zeit für die Kunden hat“. Es war eine gemütliche Atmosphäre, die da hinter den erleuchteten Schaufenstern herrschte, als der Hochdahler Markt schon in der Abendruhe lag und nur der Supermarkt noch die letzten Kunden abfertigte.

Info Lesefutter-Tipps für den Gabentisch So lustig Ulrich Hub: Das letzte Schaf (80 Seiten), 13 Euro, gebunden Vom Comedypreis-Träger Karsten Dusse: Achtsam morden (416 Seiten), Taschenbuch, 9,99 Euro Geheimtipp Miriam Toews: Die Aussprache, 256 Seiten, 22 Euro, gebunden Vom Literaturpreisträger Norbert Scheuer: Die Winterbienen, 319 Seiten, 22 Euro, gebunden

„Wir machen das nicht nur, um Bücher zu verkaufen, sondern vor allem, um sich zu treffen“, betont Sara Willwerth. Kaum ein Ort wäre geeigneter als eine kleine Buchhandlung, wo man umgeben ist von schönen Dingen und wo die Menschen sowieso gerne hinkommen, um in Ruhe zu stöbern.

„Ich habe in den ersten 20 Minuten schon vier Bücher verkauft“, freute sich Autorin Claudia Birkheuer, die auf einem eigenen Tisch ihren neuen Roman „Seven“ bewarb und jedem Käufer gerne eine Widmung ins Buch schrieb. Eine weitere Familie zeigte Interesse: „Es geht um einen Kater, der Künstler werden will und sich heimlich in die Düsseldorfer Kunstakademie schleicht“, erläuterte Birkheuer. Als die Herrschaften zögerten, versicherte sie, das Buch sei auch für Jugendliche geeignet. Und wieder ein paar neue Fans gewonnen.

Für ein paar Minuten ist der Laden leer, dann kommen schon die nächsten Kunden. Das Duo „Birdland“ spielt mit gedämpfter Lautstärke bekannte Lieder wie „Hallelujah“ oder „Billie Jean“, während die Gäste leise plaudern, sich umschauen und ein Glas guten Wein trinken. „Gleich kommen noch die Weihnachtsbäcker vom ‚Freundeskreis für Flüchtlinge‘, um Plätzchen zugunsten des Kinderhauses Mogli zu verkaufen“, kündigt Sara Willwerth an.

Die Ur-Hochdahlerin hatte die Buchhandlung Weber (ihr Geburtsname) 1984, nur vier Jahre nach ihrem Abitur, gegründet. „Ich wollte eigentlich Gartenarchitektur studieren, habe aber keinen Platz bekommen“. Als sie stattdessen eine Ausbildung anstrebte, war klar, dass es etwas mit Büchern zu tun haben musste. Seit 16 Jahren ist die Buchhandlung an ihrem endgültigen Standort am oberen Hochdahler Markt, doch schon viel länger eine Institution in Erkrath.

Mehrere Preise hat Willwerth schon gewonnen, unter anderem die Auszeichnung „Bücherfrau des Jahres“. Ihre Buchhandlung am Hochdahler Markt hat sich zu einem Ort der Begegnung entwickelt und es gibt regelmäßig interessante Veranstaltungen.

So hat sich für Mittwoch, 8. Januar 2020, um 19.30 Uhr Norbert Scheuer, Autor des Romans „Die Winterbienen“, zu einer Lesung angesagt. Seine für den Deutschen Buchpreis 2019 nominierte Geschichte um einen Imker während des Kriegsjahres 1944 war schnell ein erklärter Liebling der tief beeindruckten Erkrather Buchfachfrauen.