Alle Erkrather Schulen beteiligen sich : Grundschüler kicken um Stadtmeisterschaft

Erkrath Mehr als 150 Mädchen und Jungen werden erwartet. Denn: Alle Erkrather Grundschulen machen mit.

(hup) Am Freitag, 24. Mai, veranstaltet der SC Rhenania Hochdahl ab 14.30 Uhr wieder die jährlichen Stadtmeisterschaften der Grundschulen im Fußball. Wie in den Vorjahren beteiligen sich auf Einladung des Vereins alle Erkrather Grundschulen.

Auf dem Kunstrasenplatz an der Grünstraße werden beim Jungenturnier die Grundschulen Willbeck, die GGS Erkrath, Regenbogen-, Sechseck- und Johannesschule sowie die GGS Millrath und die Sandheide antreten. Parallel findet das Mädchenturnier statt, bei dem mit Ausnahme der Grundschule Willbeck ebenfalls alle Grundschulen Teams gemeldet haben.

Im vergangenen Jahr konnten die GGS Sandheide bei den Jungen und die Sechseckschule bei den Mädchen die Gewinnerpokale entgegennehmen. Die Stadtwerke Erkrath beteiligen sich mit einer Tombola am Rahmenprogramm, es winken attraktive Hauptgewinne und Eintrittskarten für das Neanderbad als Preise. Auch die Firma TimoCom als weiterer Hauptsponsor des Turniers beteiligt sich am Rahmenprogramm. Der SC Rhenania Hochdahl sorgt für Speisen und Getränke, ein Kuchenbuffet und fair gehandelten Kaffee, alles zu familienfreundlichen Preisen, so die Ankündigung.