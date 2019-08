Erkrath : Grüne schlagen Trinkbrunnen für alle drei Stadtteile vor

Erfrischung gefällig? Moderner Trinkwasserbrunnen der Düsseldorfer Stadtwerke im Rheinpark. Foto: Stadtwerke Düsseldorf

Erkrath (hup) Was hat der Mensch, nicht nur in heißen Sommern, am nötigsten? Frisches Trinkwasser natürlich. Erkraths Grüne wollen daher in der nächsten Fachausschuss-Sitzung am 3. September die Einrichtung von öffentlichen Trinkbrunnen in Erkrath zur Diskussion stellen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Grundlage ist eine Antrag der Partei, mit dem sie die Verwaltung um Prüfung bittet, ob Trinkbrunnen im Stadtgebiet in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken eingerichtet werden können. Begründung: Trinkbrunnen würden immer häufiger im öffentlichen Raum aufgestellt, um Einwohnern und Besuchern die Möglichkeit einer kostenlose Erfrischung an heißen Tagen zu ermöglichen. In den südlichen Ländern, in Österreich und Schweiz sei dies bereits häufig selbstverständlich.

Auch in Düsseldorf gebe es mehrere Trinkbrunnen, die von Mai bis Oktober betrieben würden. Die Stadtwerke Düsseldorf übernähmen dabei die jährliche In- und Außerbetriebnahme und die Stadt kümmere sich um die Pflege der Brunnen-Umgebung. Die Vorteile eines solchen Angebots liegen für die Grünen auf der Hand: Erstens steigere ein öffentliches Trinkwasserangebot die Wohn- und Lebensqualität und trage auch zur guten Außendarstellung der Stadt bei. Weiter ermuntere ein öffentliches Angebot dazu, mehr Wasser zu trinken, was gerade an heißen Tagen wichtig sei und der Gesundheitsvorsorge diene. Und drittens wären diese Brunnen auch ein Beitrag zur Plastikmüllvermeidung und gegen die Verwendung von Einwegflaschen.

Ein möglicher Erkrather Brunnen-Standort ist aus Sicht der Grünen ein Platz in der Nähe des Hochdahler Bürgerhauses. Als große Veranstaltungsstätte und Sitz von VHS, Bücherei, TSV-Jugendzentrum, Planetarium und in unmittelbarer Nähe zum TSV-Gesundheitszentrum sowie Schulzentrum erreiche ein Trinkbrunnen dort viele Menschen. Einzelne Hochdahler Bücherei-Besucher hätten auch schon nach Quellen für kostenloses Trinkwasser gefragt.