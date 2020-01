Haushaltsberatung in Erkrath : Grüne machen Druck bei Klimathemen

Im städtischen Haushaltsentwurf für 2020 sehen sie dafür noch viel Potenzial.

(hup) Erkraths Grüne wollen die anstehenden Beratungen zum städtischen Haushaltsplan nutzen, um „absehbare Fehlentwicklungen in der Stadt zu verhindern und Investitionen in die Zukunft Erkraths nach vorne zu bringen“, schreiben sie in einer Pressemitteilung. Ganz oben auf der Prioritätenliste stünden dabei der Schutz von zur Bebauung vorgesehenen Natur- und Freiflächen wie der Neanderhöhe und Erkrath-Nord.

Mit Anträgen zu folgenden Themen wollen die Grünen in die Haushaltsberatungen gehen: Zusätzliche Mittel für die Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen, insbesondere zur Förderung von Photovoltaikanlagen sowie zur Stärkung der Kulturangebote in Erkrath; Verbesserung der Digitalisierung in den Schulen; weiterer Ausbau der OGS-Plätze an Grundschulen; Förderung von Gewaltpräventionsprojekten an Schulen sowie Mittel für Angebote an Wochenenden im Jugendtreff Skaterpark in Hochdahl.