Gleichstellungsbeauftragte lädt ein : Frauen reden über Körpersprache in Beruf und Alltag

Frauen reden über Körpersprache in Beruf und Alltag

Erkrath (RP) Für Mittwoch, 8. Januar, lädt Gleichstellungsbeauftragte Annegret Pollmann interessierten Erkratherinnen zum Frauenforum FrauKe ein. Im großen Sitzungssaal des Rathauses, Bahnstraße 16, findet um 19.30 Uhr der Schnupperkursus „Körpersprache in Beruf und Alltag“ mit Themenschwerpunkten wie Körperbewusstsein, die eigene Achse sowie Eigen- und Fremdwahrnehmung statt.

Einen Raum betreten und für sich einnehmen. Ein Bewerbungsgespräch führen und überzeugen. Die eigene Ausstrahlung stärken und authentisch wirken. Über die Körpersprache kommunizieren wir mehr, als uns bewusst ist. Körpersprache unterstreicht das gesprochene Wort oder konterkariert es. Man unterscheidet zwischen bewusster und unbewusster Körpersprache. Gezielt eingesetzt, erhöht sie die Glaubwürdigkeit und untermauert den eigenen Vortrag. Kursleiterin Martina B. Mann ist Schauspielerin, Regisseurin, Gedächtnis- und Körpersprachtrainerin. Sie informiert und gibt alltagspraktische Tipps. Vorkenntnisse sind nicht nötig. Die Teilnehmenden sollten bequeme Kleidung und Schuhe mitbringen. Eine Anmeldung ist nicht erfolderlich. Das Frauenforum FrauKe „Frauen & Kennen lernen“ ist ein kostenloses Angebot der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt für Erkratherinnen, die ihr berufliches oder privates Netzwerk ausbauen möchten. Weitere Informationen gibt es bei Annegret Pollmann unter Telefon 0211 2407-1021, per Mail an annegret.pollmann@erkrath.de oder persönlich in der Bahnstraße 2 im Kaiserhof, 1. Etage, Zimmer 1.14.