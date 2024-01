Bildung in Erkrath Geschichte zum Mitmachen

Am 19. März spricht Axel Meyer ab 19 Uhr in der Stadtbücherei im Bürgerhaus Hochdahl über „Campagne in Frankreich – Goethe als Zeitzeuge bei einem weltgeschichtlichen Ereignis mit anschließendem Aufenthalt in Düsseldorf“. Ausgangspunkt ist eine autobiographische Prosaschrift, in der Goethe seine Teilnahme am Feldzug deutscher und österreichischer Monarchen gegen das jakobinische Frankreich erinnert. Über „Deutschland und die Niederlande – zwei ungleiche Nachbarn. Die Geschichte der wechselseitigen Beziehungen von 1500 bis heute“ berichtet Hans-Josef Rosenbach am Donnerstag, 18. April, ab 19.15 Uhr in der Stadtbücherei im Kaiserhof.