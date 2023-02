Integration in Erkrath Freundeskreis für Flüchtlinge sucht dringend Ehrenamtliche

„Jede Woche kommen neue Menschen zu uns, die beraten werden möchten. Es werden immer mehr, die uns aufsuchen“, berichtet Dieter Thelen vom Freundeskreis für Flüchtlinge. Allein im Januar dieses Jahres wurden in dessen Beratungsstelle „Hand in Hand“ 181 Beratungen durchgeführt, im Januar vergangenen Jahres waren es noch 80. „Wir haben unsere Kapazitätsgrenze erreicht und suchen dringend Unterstützung“, unterstreicht Thelen. Ein Treffen für Interessierte findet am Montag, 27. Februar, um 19 Uhr bei „Hand in Hand“ an der Beckhauser Straße 16 G in Hochdahl statt. Gesucht werden Ehrenamtliche für Beratung, Verwaltungs- und Büroarbeit, Dolmetschen und Übersetzen, Sprachförderung (in der deutschen Sprache) und die Mitorganisation von Integrations-, Freizeit- und Kulturangeboten.