Kultur in Erkrath Völkerfreundschaft nach Noten

Monika Krüger hört schon längst wieder ihre Lern-CDs „Französisch ohne Mühe“. Die langjährige Vorsitzende des Erkrather Frauenchors will eben auch in dieser Hinsicht gut vorbereitet sein, wenn die Sangesfreundinnen aus Cergy-Pontoise wieder in Erkrath eintreffen. Mit dem aufpolierten Schulfranzösisch klappe die Verständigung ganz gut. „Es gibt auf beiden Seiten Sängerinnen, die sich um die jeweils andere Sprache bemühen, manche sprechen sie sogar fließend. Notfalls kann aber auch mal ein bisschen Englisch einfließen“, erzählt Monika Krüger (75).