Critical Mass Aktion : Erkrather fordern mit Fahrrad-Demo bessere Radwege

Die Sozialdemokraten hatten jetzt zu einer so genannten Critical-Mass-Action aufgerufen, vorne rechts Detlef Ehlert Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Erkrath Zu einer so genannten „Critical Mass“-Aktion hatte jetzt die SPD aufgerufen: Radfahrer dürfen die gesamte Breite einer Straße einnehmen, sobald es mehr als 15 Teilnehmer sind.

Eine solche Aktion hätte man eher von den Grünen erwartet: Mit einer Protestfahrt hat die Erkrather SPD auf den Zustand der Radwege aufmerksam gemacht. Unter dem Motto „Verkehrswende jetzt: Mehr Platz fürs Rad“ trafen sich Mitglieder und Sympathisanten der SPD vor dem Millrather Brauhaus an der Bergstraße und fuhren in geschlossener Formation die Haaner Straße hinunter.

Die Aktion sollte öffentlichkeitswirksam die Anträge untermauern, die die drei Kreistagskandidaten vor den Sommerferien in die Kreistagsfraktion und in die Erkrather Ratsfraktion eingebracht hatten. Bürgermeisterkandidat Jörg Schintze schloss sich den Forderungen an.