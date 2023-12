Ehrenamt in Erkrath Flüchtlingshelfern geht das Geld aus

Der Freundeskreis appelliert daher an die Großzügigkeit der Gemeinschaft, um seine essenzielle Arbeit fortsetzen zu können: „Jeder Beitrag, sei er groß oder klein, trägt dazu bei, Menschen, die vor Krieg und Verfolgung geflohen sind, Hoffnung zu schenken und ihnen eine neue Perspektive zu eröffnen“, unterstreicht Lyra Helling. Erste wichtige Anlaufstelle für viele Geflüchtete ist seit Juli 2018 das Begegnungszentrum „Hand in Hand“ am Europaplatz in Hochdahl. Die Adresse hat sich etabliert, liegt in der Nähe von Geschäften des täglichen Bedarfs und garantiert kurze, wohnungsnahe Wege zur Beratung. Umzuziehen war für den Verein daher keine Option, obwohl es für ihn im neuen Sozialzentrum Forum Sandheide finanziell günstiger wäre.