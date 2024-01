Engagement in Erkrath Flüchtlingsfreunde suchen ehrenamtliche Helfer

(RP) Der Freundeskreis für Flüchtlinge sucht Ehrenamtliche für das Begegnungszentrum „Hand in Hand“. Ein Treffen für Interessierte findet am Montag 22. Januar, um 19 Uhr an der Beckhauser Straße 16 G in Hochdahl Arcaden/Europaplatz statt. Gesucht werden Ehrenamtliche mit Kenntnissen und Fähigkeiten für Beratung, Verwaltungsarbeit/Büroarbeit, Dolmetschen/Übersetzen, Sprachförderung (in der deutschen Sprache) sowie Mitorganisation von Integrations-, Freizeit- und Kulturangeboten.