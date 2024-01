Integration in Erkrath Flüchtlingshelfer scheitern mit Antrag

Dieter Thelen vom Freundeskreis für Flüchtlinge war ohnehin mit geringen Erwartungen in den Sozialausschuss gekommen. So gesehen wurde er nicht enttäuscht, als es am Ende keine politische Mehrheit für den Vereinsantrag auf künftig 50.000 Euro pro Jahr für zwei Halbtagsstellen gab. Die Stadt ist schon jetzt klamm und ihr droht mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die Haushaltssicherung – denkbar schlechtester Zeitpunkt für Mehrausgaben, und wären sie auch noch so gut investiert.