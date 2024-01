Integrationsarbeit in Erkrath Flüchtlingshelfer beantragen jährlichen Zuschuss

Folgt die Politik dem Vorschlag, träfe das den auf Fördergelder und Spenden angewiesenen Freundeskreis hart. Erst jüngst hatte er an die Großzügigkeit der Gemeinschaft appelliert, um seine Arbeit fortsetzen zu können – niederschwellige, zuverlässige und kompetente Beratung für Flüchtlinge (und teils auch schon von gut integrierten Flüchtlingen) im Begegnungszentrum „Hand in Hand“ in den zentral gelegenen Hochdahl Arcaden. Ehrenamtliche und derzeit drei Teilzeitkräfte und zwei geringfügig Beschäftigte sind gemeinsam für den Verein tätig, die Miete für „Hand in Hand“ zahlt er aus eigenen Mitteln.