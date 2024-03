Humanitäre Hilfe aus Erkrath Erkrather liefern Feuerwehrwagen für Ukraine

Ein Feuerwehrfahrzeug aus Erkrath tut seit Ende des Jahres seinen Dienst in der Ukraine. Die Stadt hatte das ausgemusterte, aber noch voll funktionsfähige Spezialgerät gespendet und der Verein „Meckeheim hilft“ hatte es im Dezember in das vom Krieg gebeutelte Land am Schwarzen Meer überführt. In der jüngsten Sitzung des Feuerwehrausschusses berichtete der Vereinsvorsitzende Stephan Pohl von der abenteuerlichen Reise, denn die Erkrather sollen wissen, was mit ihrem ausrangierten Schätzchen passiert ist.