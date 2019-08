Tannenstraße in Hochdahl : Feuerwehr rettet Frau aus Wohnung

Erkrath Die ältere Dame kam mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.

Die Löschzüge Alt-Erkrath, Millrath und Trills sowie die hauptamtliche Wache und der Rettungsdienst sind am Sonntag gegen 14.15 Uhr zu einem Wohnungsbrand an der Tannenstraße in Hochdahl alarmiert worden. Laut Anruferin drang aus einer Wohnung im zweiten Obergeschoss Brandrauch, und ein Heimrauchmelder schlug Alarm. Auch sollte sich in der Wohnung noch eine ältere Dame befinden.