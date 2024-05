Erkrath Feuerwehr holt Katze von Dach

(hup) Einer ratlosen Katze hat die Feuerwehr am Mittwochmorgen am Schlickumer Weg vom Dach helfen müssen. Das Tier hatte seit der Nacht auf dem Dachfirst eines Mehrfamilienhauses gesessen und nicht mehr heruntergefunden. Da die Drehleiter wegen der örtlichen Gegebenheiten nicht zum Einsatz kommen konnte, mussten sich die Einsatzkräfte aufwändig über einen gesicherten Aufstieg und eine Steckleiter zu der Katze vorarbeiten, die nach zwei Stunden an ihren Besitzer übergeben werden konnte.