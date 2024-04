Dauerthema in Hochdahl Fernwärme-Kunden weiter unzufrieden

Immerhin hat die Politik den Stadtwerken verstärkte Öffentlichkeitsarbeit in Sachen Fernwärme verordnet. Angekündigt sind über den täglichen Kundenservice hinaus Veranstaltungen in Bürgerhaus oder Stadthalle und „ein weiteres Dialogformat für interessierte Bürger und Bürgerinnen“, das aktuell in Planung sei, aber noch etwas Vorlaufzeit benötige, so Stadtwerke-Chef Jeken.