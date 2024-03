Energieversorgung in Erkrath „Wir Fernwärmekunden sind enttäuscht“

Die Interessengemeinschaft (IG) Fernwärme hat viele Kritikpunkte an der jüngsten Sitzung des Aufsichtsrats der Stadtwerke, bei dem es auch wieder um das Streitthema Preistransparenz ging. Die Sitzung in der Stadtwerkezentrale an der Gruitener Straße war sehr gut besucht, man stand in drangvoller Enge und stickiger Luft. „Die Stühle reichten mal wieder nicht aus. Eine Zumutung, denn wir hatten im Vorfeld schon vergeblich um einen geeigneteren Veranstaltungsort gebeten“, ärgert sich Ulf Pambor von der Interessengemeinschaft.