Freizeit in Erkrath Erste Ferienspaß-Kurse gehen bald los

An acht Terminen werden Teller, Tassen, Müslischalen oder andere Porzellanwerke künstlerisch gestaltet. Das Angebot findet – außer in den Schulferien – immer montags von 17 bis 18.30 Uhr in der Grundschule Erkrath am Hauptstandort an der Falkenstraße statt. Die Teilnahme kostet 28 Euro plus 8 Euro für Materialkosten.