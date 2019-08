Erkrath : Kinder lernen die Tierklinik kennen

Erkrath Der Ausflug nach Haan war für die Ferienspaß-Kinder eine spannende Sache.

Bis vor einigen Jahren wurden in der Klinik an einem gewöhnlichen Samstag 40 bis 50 Tiere behandelt, heute sind es doppelt so viele. Seit zwei bis drei Jahren bemerkt die Einrichtung einen deutlichen Zuwachs im Notdienst. Der Grund: Immer mehr Tierkliniken in Nordrhein-Westfalen schließen ihren Notdienst.