Lehrreicher Ausflug Ferienkinder lernen Pfötchen verbinden

Die tiermedizinische Fachangestellte Kristin Kiefer und die leitende Tierärztin Dr. Rebecca Albert gaben einen Einblick in den Klinikalltag und zeigten, wie man sich um kranke Haustiere kümmert und diese untersucht. Schon die Anreise war ein kleines Abenteuer, denn der Ausflug beginnt traditionell an der Feuer- und Rettungswache in Hochdahl, von wo aus die jungen Teilnehmer gemeinsam in einem Feuerwehrauto anreisten.