Für mehr Akzeptanz und Vielfalt in Erkrath Zweiter CSD soll größer und bunter werden

Dieses Jahr soll die zweite Auflage größer ausfallen. So nehmen dieses Mal alle demokratischen Parteien aus dem Erkrather Rat (SPD, Bündnis 90/Die Grünen, FDP, CDU, BmU, Die Linke), der Jugendrat der Stadt Erkrath, das Aktionsbündnis für Demokratie, Omas gegen Rechts, der Freundeskreis für Flüchtlinge sowie der Gendertreff teil. „Im Jahr 2024 wird alles größer, lauter, schöner, bunter und vor allem feierlicher. Nicht zuletzt, weil der Bundestag am 12 April 2024 das Gesetz über die Selbstbestimmung beschlossen hat. Dieses Gesetz gibt den Weg frei zur Selbstbestimmung in Bezug auf den Geschlechtereintrag für alle nichtbinären, trans- und intergeschlechtlichen Menschen“, erklärt Toni Nezi. „Generell wurde in den letzten sieben Jahren viel für die queere Community erreicht. Wir feiern gemeinsam mit den Erkrather Bürgern, mit der queeren Community und allen Mitmenschen, die gerne mit uns feiern möchten, die Freiheit und die bunte Vielfalt des Lebens“, lautet die Einladung der Veranstalter.