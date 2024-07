Erkrather helfen Erkrathern Ehrenamtsbörse braucht Unterstützung

„Ideal wäre jemand, der gut in der Stadt vernetzt ist, viele Leute kennt und neue kennenlernen möchte“, sagt Stephan Frank. Er selbst ist seit vielen Jahren überzeugter Ehrenamtler, organisiert die Erkrather Börse und ist nebenbei noch im Benrather Heimatarchiv. Nach Rente (und Verlängerung) zuhause sitzen und dem Gras im Garten beim Wachsen zusehen, war einfach nicht sein Ding. Auch Christel Bresink ist es so ergangen. Sie ist gerne auch mal zuhause, aber nicht nur. Also hat sie Kontakt zur Ehrenamtsbörse aufgenommen, wurde schnell Teil des Organisationsteams, arbeitete eine Weile für die Ausgabe der Tafel und betreut heute noch ältere Damen, die sich ein wenig Gesellschaft wünschen.