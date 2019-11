Erkrath : Düsselwasser ist typisch fürs Neanderland

Katy Schnee und Volker Rapp hatten die Idee für das auch im Neanderland produzierte Getränk, das es als Likör oder als Gin zu kaufen gibt.

2019 ausgezeichnet : Café Schwan in Wülfrath, Katy Schnee für „Düsselwasser“, Kräuterlikör „Heidoli“ der Familie Doppstadt, Café„Neandertal No. 1“.

„Vor einigen Jahren haben wir eine Installation in der Düssel gemacht“, erinnert sich Katy Schnee. Dabei waren Riesenballons von fünf bis sechs Meter Durchmesser im Spiel. „Ich habe zu Volker gesagt, er solle mich nicht so nassspritzen, denn das Wasser war kalt“, erzählt die Künstlerin. „Da antwortete er, das sei doch kostbares Düsselwasser.“ Dieser Begriff – Düsselwasser – hatte es den beiden sofort angetan.

Also ging Volker Rapp zum Patentamt und sicherte sich die Rechte an dem Wort. Doch so einfach sollte es dem Künstlerduo nicht gemacht werden, denn bald standen die Patentanwälte des Dr.-Oetker-Konzerns auf der Matte, um diese Rechte anzufechten. „Wir mussten auch einen Anwalt nehmen“, sagt Katy Schnee. Der Kampf um die Rechte am „Düsselwasser“ kostete nicht nur Zeit und Geld, sondern auch einige Nerven.