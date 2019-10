Erkrath : Denksportler suchen ihren Stadtmeister

An Allerheiligen rauchen beim Turnier der Erkrather Schachclubs wieder die Köpfe.

(hup) Los geht es am Freitag, 1. November , um 10 Uhr in der Caritas-Begegnungsstätte an der Gerberstraße 7 in Alt-Erkrath, dem Domizil des Erkrather Clubs. Die Meisterschaft ist offen für alle Spieler, ob jung oder alt, betonen die Aktiven. Ab 10 Uhr ist Anmeldung, um 10.30 Uhr Anmeldeschluss und um 11 Uhr beginnt die erste Runde. Ein Startgeld wird nicht erhoben, die Teilnehmerzahl ist auf 60 begrenzt.