Erkrath : Burger aus dem Bus kommen gut an

Sarah Schramm hat aus der Not eine Tugend gemacht und mit ihrem Food Truck von Event-Catering auf Straßenverkauf umgesattelt. Derzeit steht sie am noch geschlossenen Arcadia-Hotel. Und hat bereits einige Stammkunden.

Weil auch in ihrer Firma, die bisher ausschließlich auf Catering spezialisiert war, Fixkosten wie die Miete für die Halle, in der die beiden Food Trucks stehen, weiterlaufen, setzte sie die Idee für den stationären Verkauf um. Seit Karfreitag steht sie in ihrem Bus auf dem Parkplatz des Arcadia-Hotels an der Neanderstraße und bietet ihre Gerichte an. „Wir waren von dem Ansturm am Osterwochenende selbst überrascht“, sagt sie. „Es gab Kunden, die sind am ersten Wochenende jeden Abend gekommen, um Burger zu holen.“