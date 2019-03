Mobilität: Bürgerbus ist und bleibt Erfolgsmodell

ERKRATH Eine Viertel-Million Fahrgäste haben die ehrenamtlichen Bürgerbus-Fahrer in mehr als acht Jahren befördert.

Für Fahrer und Passagiere war das in dieser Woche ein Grund zum Feiern. An der Haltestelle Bouleplatz wurde diese Zahl gebührend gefeiert. Also wurden drei Passagiere rund um die Zahl 250.000 mit drei Blumensträußen und Geschenken geehrt. Die runde Zahl hatte Christine Vavpotic erreicht.