Ortstermin mit dem Bürgermeister : Bürger kritisiert: Grünzug Sedental ist ungepflegt

Erkrath Volker Lahnstein weist die Stadt gerne auf Missstände hin. Diese findet er auf seinen Spaziergängen mit seiner Hündin vor.

Volker Lahnstein ist wohl das, was man als „engagierten Bürger“ bezeichnet. Aufmerksam beobachtet er, was in Hochdahl passiert, und bei den täglichen Spaziergängen mit Hündin Stella fallen ihm viele Details auf. Schon mehrfach hat er sich schriftlich an die Stadtverwaltung gewendet, um auf Missstände hinzuweisen. So hatte er vor zwei Jahren schon herausgefunden, dass das Wasser des Sedentaler Bachs hinter der Neuapostolischen Kirche im Boden verschwindet. Jetzt hat Lahnstein sein größtes Anliegen aufgedeckt: den Zustand des Grünzugs Sedental zwischen der Sedentaler und der Schildsheider Straße.