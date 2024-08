Leseförderung in Erkrath Bücherei ist das Wohnzimmer der Stadt

Der Eintritt ist, wie so oft in der Bücherei, kostenlos, da das Angebot von Freiwilligen in Eigenregie gestaltet wird. Auch die Lesungen, die der Förderverein anbietet, sind in der Regel kostenfrei, wobei Spenden willkommen sind. Der Förderverein unterstützt nicht nur mit medienbezogenen Angeboten und Spenden, er verschönert auch die Büchereiräume. Beispiele sind die Gestaltung des Lesebalkons, etwa mit Pflanzen, sowie die Anschaffung gemütlicher Möbel oder Spiele. So werde der Aufenthalt in der Bücherei komfortabel und vielfältig und die Bücherei zum Wohnzimmer der Stadt, heißt es vom Förderverein.