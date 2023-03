Erkrather Brandstifter legte Berufung ein Verteidiger mit Corona-Erkrankung im Gerichtssaal

Am Morgen nach der Einweisung und sofortigen Entlassung aus der Psychiatrie will der Angeklagte auf der Polizeiwache versucht haben, seinen Bruder wegen Stalkings anzuzeigen. Eigentlich habe er nur erreichen wollen, dass ihm sein Bruder fernbleibt. Als das nicht gelungen sei, habe er angefangen zu trinken. Am Tattag sollen es dann acht Flaschen Bier und zwei Flaschen Wein gewesen sein. Schon in den Tagen vor dem Brand war der Angeklagte auffällig geworden. Am 4. Mai 2022 soll er in eine Prügelei an einer Tankstelle verwickelt gewesen sein und dazu auch noch den Notruf missbraucht haben. Einen Tag später soll er mit zwei Promille im Blut zwei unbekannte Personen bedroht haben.