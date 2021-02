Alt-Erkrath : Bouleverein empfängt Sportehrenamt-Tour NRW

Erkrath Bei den Tourstopps wird mit einem Programm für das ehrenamtliche Engagement im Sportverein geworben. Bereits Engagierte werden für ihren Einsatz gewürdigt und neue Mitstreiter umworben.

(RP) Gute Nachrichten für den Bouleverein CdP Erkrath: Er kann sich als einer von 30 Sportvereinen in Nordrhein-Westfalen freuen, denn er ist unter 284 Bewerbern als Gastgeber der Sportehrenamt-NRW-Tour 2021 des Landessportbundes ausgelost worden. Die 30 Tour-Stationen verteilen sich gleichmäßig auf die fünf NRW-Regierungsbezirke. Pro Regierungsbezirk wurden sechs Sportvereine ausgewählt. Bei den Tourstopps wird mit einem Programm für das ehrenamtliche Engagement im Sportverein geworben. Bereits Engagierte werden für ihren Einsatz gewürdigt und neue Mitstreiter sollen gewonnen werden. Die Tour ist Baustein der landesweiten Initiative „Sportehrenamt – jetzt erst recht!“, die von der Staatskanzlei NRW gefördert wird. 2021 liegt der Themenschwerpunkt auf Menschen in der zweiten Lebenshälfte (50+). Das trifft sich gut, denn der neu gewählte Vorstand des Vereins „Cércle des Pétanquers Erkrath“, kurz CdP, hofft auf ein Jahr, das den Sport nicht weiter Corona-bedingt einschränkt. Mit gleich mehreren Projekten wollen die Aktiven für den Boulesport werben. Dafür haben sie sich neu aufgestellt und in einer digitalen Mitgliederversammlung Norbert Koch zum neuen Vorsitzenden und Rainer Weckeck zum Schatzmeister gewählt. Vize- Vorsitzende Stefanie Schmitz bleibt im Amt.