Ferienaktion Bolzplatztour nimmt Kurs aufs Finale

Unterstützt wurde das Fußball-Integrationsprojekt diesmal von Mitgliedern des Erkrather Jugendrates. In der Spielform „Jeder gegen Jeden auf ein Tor“ ging es, aufgeteilt in drei altersgerechte Gruppen, darum, die meisten Treffer zu erzielen und sich so eiens der begehrten Finaltickets zu sichern. In Spiel 1 gelang dies Theo (8) überzeugend mit insgesamt vier Toren. Janne (11) genügten in Spiel 2 sogar nur zwei Treffer für den Gruppensieg und den damit verbundenen Einzug ins Finale. Zu einem echten Wettschießen kam es in Spiel 3, in dem die Vorjahresfinalisten Max (12) und Michael (12) aufeinander trafen – diesmal mit dem glücklicheren Ende für Michael, der mit 17 Toren in 16 Minuten eine beeindruckende Trefferquote an den Tag legte.