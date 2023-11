Justiz in Erkrath Besitz einer Pistole trotz DNA-Spur bezweifelt

Die Beamten hingegen waren damals am Hochdahler Markt zur Tat geschritten, sie hatten die Wohnung und das Auto von Yassin A. durchsucht. Sie finden dessen DNA an der Beretta und sie wissen: Mit der Waffe wurde geschossen. Und dennoch: Am Amtsgericht wird der Angeklagte freigesprochen. Man könne ihm den Waffenbesitz nicht zweifelsfrei nachweisen und da sei auch noch die Sache mit dem Beweisverwertungsverbot wegen der Verwandtschaftsverhältnisse. Gegen den Freispruch war die Staatsanwaltschaft in Berufung gegangen, dort will man den Erkrather nun wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz zu einer angemessenen Freiheitsstrafe verurteilt sehen.