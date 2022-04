Total betrunken in Unfall verwickelt : Mit 2,5 Promille die Gänge verwechselt

Total betrunken in Unfall verwickelt

Erkrath Dass zuweilen mal Gas- und Bremspedal verwechselt werden, kommt vor. Ostermontag hat ein 41 Jahre alter Mann aus Erkrath offensichtlich den ersten Gang mit dem Rückwärtsgang verwechselt. Ein Grund dafür könnte sein, dass er 2,5 Promille im Blut hatte.

Tatsächlich passiert ist bis auf einen Blechschaden an den am Unfall involvierten Fahrzeugen nichts. Aber der Unfallverursacher, ein 41-jähriger aus Erkrath, ist seinen Führerschein nun vorerst los. Bei der Alkoholkontrolle wurden durch die Polizei 2,5 Promille bei ihm festgestellt.

Wie die Beamten berichten, war Ostermontag, 18. April, gegen 18.40 Uhr, ein 25-jähriger Mann mit seinem Skoda von der Haaner Straße aus auf die Schildsheider Straße abgebogen. Vor ihm fuhr ein 41-jähriger Erkrather in seinem Peugeot. Plötzlich und ohne erkennbaren Grund stoppte der 41-Jährige auf Höhe des Uhlandwegs sein Auto und legte den Rückwärtsgang ein. Noch bevor der ihm folgende 25-Jährige reagieren konnte, prallte der Peugeot rückwärts in die Front des Skodas, wodurch ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro entstand.