Analyse Wie man ein Bauprojekt entzaubert

Unumstritten waren die Pläne der von Erkrathern gegründeten Baugruppe „Dependance“ nie. Es gab immer Einwände und Bedenken, schon ganz am Anfang, als die Dependance vorhatte, aus der alten Realschule in Millrath einen altengerechten Wohnkomplex zu machen, auch für Senioren mit wenig Geld, und mit dieser Idee an die Stadt herantrat. Für Erkrath war das Vorhaben, das in anderen, größeren Städten in ähnlicher Form bereits verwirklich wurde, geradezu revolutionär, wenngleich zeitgemäß: Ein altes Gebäude sollte mal nicht abgerissen und in umweltschädlichen Bauschutt zerlegt, sondern bloß entkernt und mit neuem Leben in maßgeschneiderten Wohnmodulen gefüllt werden.