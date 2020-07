Wegen Corona : Erkrather Autor kann nicht auf Lesereise gehen

ERKRATH Seinen neuen Ratgeber „Leeres Nest, volle Panik“ für Eltern, deren Kinder auf dem Absprung sind, wird Michael Frey Dodillet aber bald in der Buchhandlung Weber in Hochdahl vorstellen.

„Wir haben im März unseren Sohn in der Schweiz besucht. Er arbeitet zurzeit in Arosa als Koch, beziehungsweise gerade ja eher nicht“, so der Vater dreier erwachsener Kinder, der mit seinem neuesten auch sein bisher persönlichstes Buch vorgelegt hat: „Eigentlich hatte meine Frau die Idee zu dem Buch über den schrittweisen Auszug unserer Kinder“, erinnert sich Frey-Dodillet,

Entgegen seines sonstigen Schreibtempos hat er diesmal gut drei Jahre bis zur Abgabe des Manuskripts gebraucht. „Ich wollte eine humorige Rückschau auf die drei Auszüge verfassen, einen Mutmacher für andere Eltern. Doch hatte ich mir das leichter vorgestellt, als es schließlich war. Unser Sohn ist schon mit 17 Jahren ausgezogen, als er seine Ausbildung zum Koch begonnen hat. Unsere ältere Tochter studiert in den Niederlanden und die Jüngste macht eine Ausbildung in München.“

„Erst als unser Sohn zurück nach Hause kam, weil er sein zweites Berufspraktikum in einem Düsseldorfer Restaurant absolviert hat, konnte ich das Buch beenden“, erzählt Frey Dodillet. Da das neue Buch so persönlich ist, hat er es von allen Familienmitgliedern lesen lassen, bevor er es dem Verlag schickte. Natürlich hätte er Textstellen geändert, wenn jemand nicht einverstanden gewesen wäre, sagt er.

Doch alle hätten es genehmigt und so habe er, „einen Haken daran machen können“. Sehr bedauerlich findet es der sympathische Autor, dass er erstmals nicht auf Lesereise gehen kann nach dem Erscheinen – abgesehen davon, dass er das Buch gern auch der Leipziger Messe präsentiert hätte. „So bekomme ich leider kein direktes Feedback. Während des Schreibens kann ich mir nur vorstellen, wie meine Leser auf das reagieren was ich da verfasse. Überprüfen kann ich die Reaktion en nur bei Lesungen“.

Doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Darauf besteht auch Sara Willwerth. Sie hat mit dem Autor schon abgemacht, dass er, wenn nicht die erste, so doch eine der ersten Lesungen „in seiner Stamm-Buchhandlung Weber in seiner Heimatstadt“ halten wird.

An seine allererste Lesung in Hennef kann sich Michael Frey Dodillet übrigens noch gut erinnern. „Ich war so aufgeregt und viel zu früh da. Der Buchhändler, ein Herr Mädel, hat mich über eine Wendeltreppe erstmal in sein Büro gelotst und mir zu den Rescue-Tropfen, die ich vorher schon genommen hatte, Sekt eingeflößt“.