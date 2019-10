Erkrath : Ausstellung beleuchtet das Kurhaus-Leben

Erkrath Die Heimat- und Brauchtumsfreunde Erkrath führen ihre Veranstaltungsreihe fort, diesmal an zentralem Ort in Alt-Erkrath.

Am kommenden Samstag, 26. Oktober, wird es eine Bilder-Schau mit historischen Fotografien des alten Kurhauses im Kurhaus geben. Die Brauchtumsfreunde setzen damit ihre Idee in die Tat um, in Erkrath eine Art Heimatmuseum zu schaffen. „Eigentlich sind solche Ein-Tages-Ausstellungen sogar besser als ein dauerhaftes Museum, weil sie sich mit weniger Personal realisieren lassen“, sagt Wolfgang Scheurer. Die Kurhaus-Ausstellung ist die letzte von drei Veranstaltungen in diesem Jahr.