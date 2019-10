Erkrath : Ausschuss beschließt ovalen Kreisverkehr

(tpp) In Unterfeldhaus soll die Kreuzung Millrather Weg/Niermannsweg (nahe Neuenhausplatz) in einen Kreisverkehr umgewandelt werden. Zur Wahl standen zwei Varianten, die das Ingenieurbüro „Angenvoort+Bart Partnerschaft“ aus Krefeld erarbeitet und im Planungsausschuss vorgestellt hat.

Variante 1 sieht einen ovalen Kreisverkehr vor, dessen Achse in Nordost-Richtung „gekippt“ ist. Variante 2 wäre ein normaler, runder Kreisverkehr. Ein ovaler Kreisel würde die Durchfahrtsgeschwindigkeit verlangsamen, was aus Sicherheitsgründen gewünscht ist. Auch gäbe es eine größere Fahrbahnbreite als bei der runden Variante . In beiden Fällen sind barrierefreie Querungshilfen (Zebrastreifen) an allen vier Ästen vorgesehen. Wie Markus Ridder vom Planungsbüro ausführte, würde sich der ovale Kreisverkehr gut in die Umgebung einfügen und mehr Flächenentsiegelung erlauben, als die herkömmliche Variante.