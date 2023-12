Ausgehen in Erkrath Advent, Advent: Märkte und Konzerte am Wochenende

Adventlich wird es auch beim Wochenausklang-Konzert mit dem Gitarrenduo Theresia Hoang und Katharina Weimer am Freitag, 15. Dezember, 19 Uhr, im Paul-Schneider-Haus an der Schulstraße 2. Erklingen werden Werke von Rossini, Albéniz, Ginastera und Piazzolla. Eintritt frei, ebenso wie bei der adventlichen Musik bei Kerzenschein in der Neanderkirche am Neanderweg am Sonntag, 17. Dezember, um 17.15 Uhr. Es gibt „Celtic X-mas“ mit der Harfenistin Juliane Bärwaldt. Am Ausgang steht ein Körbchen für eine freiwillige Spende für den Förderverein für Kirchenmusik und Orgelbau. Das Tragen einer Maske wird empfohlen.