Mobilität in Erkrath ADFC-Radler haben ein neues Vorstandsteam

Für das laufende Jahr sind neben Fahrradtouren, Codierterminen und der Beteiligung an Feierabendmärkten in Alt-Erkrath weitere politische Aktivitäten und Aktionen geplant. So beteiligt sich der ADFC am Stadtradeln (5. bis 25. Mai). Noch bis zum 30. Juni können neue Mitglieder übrigens zum Sonderpreis (19 Euro für das erste Jahr) einsteigen, nähere Informationen dazu und zu Aktivitäten und Terminenunter www.erkrath.adfc.de.