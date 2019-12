Eigentümer und Mieter entlastet : Land ändert die umstrittene Dichtheitsprüfung

Erkrath Die davon besonders betroffenen Hochdahler können aufatmen, meldet der Landtagsabgeordnete Christian Untrieser.

Rot-Grün habe im Jahr 2013 in der Selbstüberwachungsverordnung beschlossen, dass alle nach 1965 errichteten Häuser in Wasserschutzgebieten bis zum Ende des Jahres 2020 eine Prüfung des Kanalnetzes vornehmen müssen. Eine solche kostet in der Regel 400 bis 500 Euro. Auf den Mieter sind diese Kosten umlegbar. Von Anfang an sei die Regelung fachlich sehr umstritten gewesen.