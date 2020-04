Erkrath : Komposthaufen statt Recyclinghof

Corona-bedingt waren viele Wertstoffhöfe über längere Zeit geschlossen. Wer den derzeitigen Ansturm nach der Wiedereröffnung umgehen möchte, kann Grünabfälle im eigenen Garten zu Humus verrotten lassen.

Wer nur einen Balkon hat, aber dennoch seine Küchenabfälle (ungekocht und nicht zubereitet) sowie die Pflanzenabfälle der Balkonbegrünung nicht in den Müll werfen möchte, für den eignen sich Wurmkisten. In diesen Kisten lebt eine Kolonie Würmer, die einen Großteil der Küchenabfälle sowie welke Blätter und verblühte Blumen in feine Komposterde umwandeln. Da es sich um Lebewesen handelt, brauchen sie zum Beispiel eine gemäßigte Temperatur, um sich wohlzufühlen. Die Wurmbox sollte daher nicht in der prallen Sonne stehen oder Frost ausgesetzt sein.