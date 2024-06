Rund um den Hochdahler Markt Zwischen neuem Café und Frauenfahrschule

In unregelmäßigen Abständen berichten wir an dieser Stelle über die Neuigkeiten und Veränderungen, die sich in den drei Zentren Erkraths ergeben haben. Diesmal haben wir uns am Hochdahler Markt umgetan. Unübersehbar ist, dass es ein neues Café im bevölkerungsreichsten Stadtteil gibt: Das „Cafeliano - Dolce & Salato“ bietet im gemütlichen Innen- und dem großen Außenbereich unter großen Sonnenschirmen eine Auswahl von Sandwiches, Salaten, selbst gebackenen Kuchen und Kaffee-Spezialitäten an.