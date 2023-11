Geselligkeit in Erkrath Lichterwald spendet Trost im trüben Herbst

Nach zwei Stunden waren die Leuchtperlen, die am Stand des Vereins „Du-Ich-Wir“ zu Armbändern und Ketten von den jungen Besuchern verbastelt wurden, ebenso restlos nachgefragt wie die 150 Hand-Tattoos. Diese hatten die Mitglieder des „Nachrichtenclubs“ in ihrer gemütlichen Lounge auf eben diese Anzahl Kinderhände geklebt. Auch am Stand des Vereins Integration-Kulturzentrum, kurz IKZ, waren Ton- und Transparentpapier stark dezimiert. Dafür werden an vielen Fenstern in Hochdahl jetzt die daraus gebastelten Drachen und Blätter als herbstliche Dekorationen kleben.