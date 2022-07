Ausgehen in Erkrath : Zweite Filmnacht unter Sternen startet mit „Elvis“

Erkrath Karten für die Vorstellungen im Open-Air-Kino Toni-Turek-Stadion können ab sofort gekauft werden. Es herrscht freie Platzwahl. Snacks und Getränke dürfen mitgebracht werden.

Das zuletzt sehr gut besuchte Open-Air-Kino in Erkrath geht in die nächste Runde. Start ist am Donnerstag, 4. August, mit der kürzlich angelaufenen Filmbiographie „Elvis“ mit Austin Butler und Tom Hanks in den Hauptrollen. Nachgezeichnet wird der Aufstieg des „King of Rock’n’Roll“ aus bitterarmen Verhältnissen zum Weltstar. Regisseur Baz Luhrmann inszenierte ein buntes Spektakel über einen der größten Musiker, dessen menschliche Tragödie bewegend ins Licht gerückt wird. Weiter geht es am Freitag, 5. August, mit der Komödie „Liebesdings“ mit Elyas M´Barek. Nähere Informationen zu beiden Filmen gibt es im Internet unter www.erkrath.de/open-air-kino. Veranstaltungsort ist wieder das Toni-Turek-Stadion an der Freiheitstraße 46. Es gilt freie Platzwahl, für mehr Bequemlichkeit auf der Steintribüne sollten Besucher ein Sitzkissen mitbringen. Eigene Verpflegung darf mitgebracht werden, zusätzlich können am Vereinsheim der Sportanlage Getränke und Snacks gekauft werden. Einlass ist ab 20 Uhr, der Film startet mit Anbruch der Dunkelheit um etwa 21.30 Uhr.