Kriminalität in Erkrath Zwei Täterinnen reißen Rolex vom Handgelenk eines Seniors

() Zwei unbekannte Tatverdächtige haben am Montag, 27. Februar, eine wertvolle Uhr in Erkrath geraubt. Dabei wurde ein 77-jähriger Hildener leicht verletzt. Gegen 14 Uhr hielt sich der Mann in seinem Auto an der Georg-Büchner-Straße auf Höhe der Hausnummer 69 auf. Plötzlich näherten sich zwei Frauen und fragten den Senior nach dem Weg. Der Mann blieb zunächst im Auto sitzen. Schließlich stieg der Hildener aus. Neben dem Auto bedrängten die Frauen den Mann und griffen nach seiner hochwertigen Armbanduhr der Marke Rolex. Es kam zu einer Rangelei, in deren Folge es einer der Tatverdächtigen gelang, die Uhr gewaltsam vom Handgelenk des Mannes zu reißen. Die beiden Unbekannten flüchteten in Richtung Neuenhausplatz. Der 77-Jährige wurde leicht verletzt und durch Rettungskräfte versorgt. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein, die ohne Erfolg verlief.