Geldverlust in Erkrath : Per WhatsApp um hohe Summe betrogen

Erkrath Zu leichtgläubig waren zwei Seniorinnen am Montag in Erkrath. Sie vertrauten betrügerischen WhatsApp-Nachrichten.

(RP/hup) Eine 65-Jährige und eine 78-Jährige sind am Montag von unbekannten Tätern um jeweils einen vierstelligen Bargeldbetrag betrogen worden. Die Seniorinnen bekamen betrügerische Nachrichten über den Messengerdienst WhatsApp, in denen sie zu den Überweisungen aufgefordert worden waren. Laut Polizeibericht gaben sich die Betrüger als Tochter der 65-jährigen Hochdahlerin aus und gaben vor, dass diese eine neue Nummer habe, da das alte Handy defekt sei. Sie baten um die Begleichung zweier Rechnungen. In dem Glauben, ihrer Tochter zu helfen, überwies die Hochdahlerin einen geringen vierstelligen Betrag. Auf Bitte der vermeintlichen Tochter übersandte sie zudem die Daten ihrer Kreditkarte. Erst als sich die Hausbank der Geschädigten wegen auffälliger Kontonutzungen meldete, fiel der Betrug auf und die Kreditkarte wurde gesperrt. Ähnlich erging es einer 78-jährigen Hochdahlerin. Die Betrüger gaben sich als ihr Sohn aus und baten um Überweisung von gleich drei Beträgen, was die 78-Jährige auch tat. Nach einem persönlichen Kontakt zu ihrem Sohn fiel der Betrug auf. Die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung.