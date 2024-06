Tierwelt in Erkrath Zwei Pfaue von Bauernhof abgehauen – ihr Besitzer bittet um Hinweise

Der Kreispolizei in Mettmann liegt keine offizielle Suchanfrage des Besitzers vor, so eine Sprecherin. Wie das Tierheim in Hilden bestätigt, ist die Haltung von Pfauen an keinerlei Auflagen gebunden. In der Fachliteratur sind Pfaue als hart im Nehmen beschrieben. Auch im europäischen Winter könnten sie draußen überleben. Eigentlich gelten die bunten Vögel als sehr Standort-treu. Ihr Besitzer erklärt sich die Flucht so: „Vermutlich haben sich die beiden vor einem Fuchs erschreckt und sind weggelaufen.“ Das Problem: Wenn die abgängigen Tiere Gefallen an einem Leben in der Freiheit finden sollten, kehren sie auch nicht wieder zu ihrem Besitzer zurück, sondern schlagen sich weiterhin in die Büsche.