Bildung in Erkrath Mit Köpfchen zu einer besonderen Olympiade

Olympioniken müssen nicht automatisch in Sportarten Höchstleistungen erbringen. In den weiterführenden Schulen Nordrhein-Westfalens gibt es dazu in den verschiedenen MINT-Fächern (Mathematik-Informatik-Naturwissenschaft-Technik) die Gelegenheit, mit geistigen Höchstleistungen aufs Treppchen zu kommen. Am Gymnasium Hochdahl haben die 17-jährige Hiam Al Noman im Fach Biologie und ihr gleichaltriger Mitschüler Johann Wieczorek, im Fach Physik teilgenommen.