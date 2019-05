Sedentaler Straße : Zwei Jugendliche überfallen Zehnjährigen

Die Polizei erbittet Hinweise. Foto: Polizei NRW/Jochen Tack

Erkrath (arue) Wie die Polizei erst jetzt berichtet, haben zwei unbekannte Jugendliche bereits am Mittwoch, 22. Mai, gegen 17.35 Uhr ein zehnjähriges Kind beraubt. Der Junge befuhr mit seinen Inlinern die Sedentaler Straße, als sich ihm kurz vor der Brücke in Richtung Karschhauser Straße die zwei jungen Männer in den Weg stellten und ihn festhielten.

